В Курске загорелся и упал беспилотник

Обломки БПЛА рухнули в Курске.
В Курске на улице Союзной произошло возгорание и падение обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает исполняющий обязанности главы города Курска Сергей Котляров. По предварительным данным, пострадавших нет.
«В Курске на улице Союзной произошло возгорание и падение обломков БПЛА. По предварительной информации никто не пострадал. На месте работают спецслужбы», — написал Котляров в своем telegram-канале.
Ранее в Курске уже фиксировались инциденты с падением беспилотников — в одном из случаев число пострадавших достигло десяти человек, среди которых был ребенок. Тогда работу по ликвидации последствий вели все экстренные службы, а ситуацию контролировал лично врио губернатора региона.