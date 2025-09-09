В Подмосковье массово отравились учащиеся элитного лицея

Уточняется, что учащиеся 9 и 10 классов переведены на дистант в лицее. Обстоятельства случившегося выясняются. В лицее проводятся дезинфекционные мероприятия. Работа пищеблока остановлена. «В столовой отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья», отметили в Роспотребнадзоре. В управление Роспотребнадзора по Московской области направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.