ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow

«Ракеты Storm Shadow, предварительно, летят по Донецку, работает ПВО», — говорится в сообщении. В Будённовском районе зафиксировано попадание по жилому дому. По предварительным данным, среди мирных жителей есть пострадавшие.
По данным Управления Правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, в республике объявлена опасность применения противником ударных БПЛА.
Ранее в результате массированной атаки при помощи англо-французских ракет Storm Shadow и ударных БПЛА различных модификаций по городам ДНР погибли два человека. Ещё 16 мирных жителей получили ранения. Согласно данным главы республики, пострадавшим оказали помощь.