Новгородского священника обвинили в педофилии и насилии над ребенком

По словам представителей суда, уголовное дело в отношении духовника было возбуждено еще 3 сентября по решению Следственного комитета России. Кроме того, в тот же день его допросили. Однако священник свою вину признавать отказался. Мужчина прописан в Челябинске, но проживает на территории одного из монастырей в Новгородской области.