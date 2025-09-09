Новгородского священника обвинили в педофилии и насилии над ребенком

Новгородский районный суд арестовал священнослужителя, обвиняемого в сексуальном насилии над ребенком. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщили в пресс-службе инстанции.
По словам представителей суда, уголовное дело в отношении духовника было возбуждено еще 3 сентября по решению Следственного комитета России. Кроме того, в тот же день его допросили. Однако священник свою вину признавать отказался. Мужчина прописан в Челябинске, но проживает на территории одного из монастырей в Новгородской области.
— Постановлением суда указанному гражданину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 2 ноября 2025 года включительно, — передает официальная страница судов Новгородской области в социальной сети VK.
Репетитору по английскому языку, совмещающему работу тренером по брейк-дансу, может грозить уголовная ответственность за домогательство к ученикам. По неподтвержденным данным, мать одного из детей обратилась в полицию.