ТАСС: ВСУ пытаются атаковать Донецк ракетами Storm Shadow

Вечером 7 сентября ВСУ нанесли серию ударов по Донецкой Народной Республике с помощью дронов. В результате в городе прогремели несколько взрывов, пострадали парк «Гулливер» в Донецке и жилой дом в Красногвардейском районе Макеевки. Кроме того, повреждения получили шесть жилых домов, школы в Донецке и Макеевке, а также два автомобиля. Всего вражеские войска совершили 15 вооруженных атак, применив ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров и ударные беспилотники.