ТАСС: ВСУ пытаются атаковать Донецк ракетами Storm Shadow

Вооруженные силы Украины (ВСУ), по предварительным данным, пытаются атаковать Донецк ракетами Storm Shadow. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
— Ракеты Storm Shadow, предварительно, летят по Донецку, работает ПВО, — говорится в материале.
По предварительной информации, украинская армия нанесла удары по многоквартирному жилому дому в Буденновском районе города. В результате атак пострадали мирные жители, передает ТАСС.
Вечером 7 сентября ВСУ нанесли серию ударов по Донецкой Народной Республике с помощью дронов. В результате в городе прогремели несколько взрывов, пострадали парк «Гулливер» в Донецке и жилой дом в Красногвардейском районе Макеевки. Кроме того, повреждения получили шесть жилых домов, школы в Донецке и Макеевке, а также два автомобиля. Всего вражеские войска совершили 15 вооруженных атак, применив ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров и ударные беспилотники.
8 сентября стало известно, что во время атаки на Донецк ВСУ применили британскую крылатую ракету воздушного базирования Storm Shadow. Удар боеприпасом пришелся по территории городской школы № 62.