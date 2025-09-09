В Курске упали обломки беспилотника

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.
Котляров добавил, что после того, как специалисты обследуют место происшествия, власти проведут подомовой обход.
23 августа на нескольких улицах Курска в результате работы ПВО упали обломки украинских беспилотников, пострадавших не было. Из-за падения обломков произошло возгорание припаркованного рядом с домом автомобиля. Также в одной из квартир было повреждено окно.
После удара дрона 15 августа в многоэтажном доме в Курске произошел пожар, загорелись четыре верхних этажа. В результате атаки погибла женщина, еще шесть человек пострадали.