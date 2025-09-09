Tagesschau: Германия передала Украине первые установки Patriot

Германия передала системы ПВО Украине.
Германия передала Украине первые пусковые установки двух зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
«Первые пусковые установки двух систем ПВО Patriot, которые Германия обещала Украине, доставлены», — заявил министр обороны Германии на заседании Контактной группы по Украине в Лондоне, передает tagesschau. По его словам, Германия также запустит новую инициативу «Глубокий удар» и увеличит свою поддержку закупок беспилотников дальнего действия украинской промышленностью.
Ранее Пентагон выделил более 67 миллионов долларов на ускоренную разработку ракет увеличенного радиуса действия (ERAM) для возможных поставок Украине, а администрация США согласовала передачу ВСУ 3350 таких ракет при финансовой поддержке европейских партнеров. Эти меры направлены на усиление обороноспособности Украины и координируются с аналогичными инициативами европейских стран по поставкам вооружения.