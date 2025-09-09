Tagesschau: Германия передала Украине первые установки Patriot

Ранее Пентагон выделил более 67 миллионов долларов на ускоренную разработку ракет увеличенного радиуса действия (ERAM) для возможных поставок Украине, а администрация США согласовала передачу ВСУ 3350 таких ракет при финансовой поддержке европейских партнеров. Эти меры направлены на усиление обороноспособности Украины и координируются с аналогичными инициативами европейских стран по поставкам вооружения.