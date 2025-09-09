Ричмонд
В Курске произошло возгорание из-за падения обломков беспилотника ВСУ

В Курске произошло возгорание из-за падения обломков беспилотника. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности мэра города Сергей Котляров.

Источник: Life.ru

Он уточнил, что инцидент произошёл на улице Союзной. Согласно предварительным данным, никто не пострадал. На место прибыли сотрудники спецслужб.

«Как и прежде, после того, как специалисты все обследуют, проведём подомовой обход», — добавил Котляров.

И.о. главы Курска напомнил, что гражданам не следует приближаться к обломкам беспилотных летательных аппаратов и трогать их. В случае обнаружения фрагментов сбитых БПЛА необходимо сообщить об этом по телефону 112.

Прошлой ночью под удар украинских БПЛА в очередной раз попала Белгородская область. По данным местного губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атаки произошло возгорание на нефтебазе, расположенной в населённом пункте Прохоровка. Подробнее о случившемся читайте в материале Life.ru.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше