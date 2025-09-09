Нажива на сборах для СВО: почему военблогера Алехина обвинили в отмывании денег

В марте 2025 года Роман Алехин в интервью с RT заявил, что именно он готовил масштабное наступление российских войск в Курской области, которое получило название «Труба». В результате были освобождены город Суджа и целый ряд других населенных пунктов. По словам Алехина, во время операции он обеспечивал всю логистику и даже подменял командира. В то же время известный околовоенный Telegram-канал «Рыбарь» утверждает, что блогер прибыл на фронт лишь за пару дней до начала наступления.