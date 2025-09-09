Нажива на сборах для СВО: почему военблогера Алехина обвинили в отмывании денег

Военного блогера и экс-советника главы Курской области Романа Алехина заподозрили в отмывании денег и спекуляции на помощи бойцам СВО. По соцсетям разлетелось видео, на котором блогер подробно объясняет преступную схему. Ранее Алехина обвиняли в покупке машины на средства от собранной гумпомощи, а журналист Владимир Соловьев предлагал его расстрелять. «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях этого скандала.
Почему Алехина обвинили в махинациях.
Во вторник, 9 сентября, по соцсетям разлетелось видео, на котором военный блогер Роман Алехин рассказывает кому-то о схеме по отмыванию денег, заработанных преступным путем.
На видео Алехин объясняет, как легализовать 200 миллионов рублей через свой благотворительный фонд. Сначала некий бизнесмен должен был перевести деньги в фонд, а Алехин — закупить у этого же коммерсанта медикаменты на 150 миллионов рублей. Оставшиеся 50 миллионов рублей якобы доставались бы блогеру, а фактический объем лекарств при поставке сильно бы уменьшился.
На другом видео, опубликованном Telegram-каналом «112», Алехин кому-то хвастается своим имуществом — участками на 400 и 800 квадратных метров, купленными, по его же словам, за 15 миллионов рублей.
О возбуждении уголовного дела в отношении Алехина не сообщалось. Но один из крупнейших околовоенных Telegram-каналов «Два майора» уже отметил, что блогер подставил все волонтерское движение и теперь ему нужно загладить свою вину «по-нормальному».
Если обвинения окажутся правдивыми, то блогеру и его пособникам может грозить до пяти лет лишения свободы за отмывание денег, и до 10 лет тюремного заключения — за мошенничество. По данным ТАСС, после скандального видео правоохранительные органы начали проверку в отношении Алехина.
Что говорит сам Алехин.
Вскоре Роман Алехин прокомментировал видео со своим участием. В своем Telegram-канале он заявил, что еще не видел этот ролик и узнал обо всем от журналистов «Известий». Правда, эти же журналисты опубликовали видео, на котором показывают скандальный ролик Алехину, когда он еще не успел опубликовать пост в своем канале.
Сам Роман Алехин поспешил объяснить происходящее на видео с его участием. По его словам, ролик тайно записали в мае, когда его волонтерам позвонили представители «бизнесмена Галицкого», который «мощно помогает фронту» — о каком именно Галицком идет речь, не уточняется. Возможно, имелся в виду владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий.
Представители Галицкого якобы предложили Алехину следующую схему: его фонду будут официально перечислять по 100 миллионов рублей в месяц, на две трети этой суммы нужно будет купить медоборудование у фирм, так или иначе связанных с самим бизнесменом. Оставшаяся треть суммы шла бы на цели фонда — закупку раций и другого оборудования для армии.
Отмечалось, что Галицкий был готов продавать фонду медоборудование по ценам ниже рыночных. В то же время фонд получал бы на 10 процентов меньше товаров, чем указано в документах, — например, не 10 тысяч ампул, а лишь девять тысяч.
— Перекрыть эту недостачу «представители бизнесмена» предложили самому Алехину. Блогер подумал, что таким образом «предприниматель хочет списать у своей фирмы часть товара», и не думал, что его пытаются «развести». Он стал размышлять, как оформить схему, ведь с такими деньгами он смог бы закрыть потребности большого числа подразделений, — рассказал Алехин в беседе Telegram-каналом «Осторожно, новости».
Арест экс-губернатора Курской области Смирнова: в чем его обвиняют, какой срок ему грозит.
В итоге Алехин решил рассказать об этой схеме командирам войск и услышать их мнение. Сам же он пока не давал никакого согласия на такую работу, а просто над ней размышлял.
«Вечерняя Москва» обратилась к представителям Романа Алехина и Сергея Галицкого, чтобы прояснить ситуацию, но так и не получила ответа.
Алехин работал в Курской области.
Роману Алехину 45 лет, он родился и вырос в Курске. Отучился в Тульском филиале Международного юридического института, затем вернулся в родной город и некоторое время работал в полиции в отделе по борьбе с экономической преступностью.
В начале 2000-х Алехин ушел из полиции, некоторое время проработал на посту заместителя директора протезно-ортопедического предприятия, которым руководил его отец. В 2003 году Алехин открыл собственный магазин по продаже ортопедических товаров.
Задержание замгубернатора Курской области Базарова: дело об оборонительных сооружениях под Белгородом.
Также Алехин стал вести блог, посвященный политике. А после начала спецоперации на Украине он открыл благотворительный фонд и стал собирать гуманитарную помощь для помощи российским бойцам. В 2022 году Алехин получил повестку, но так и не смог попасть на фронт из-за старой травмы позвоночника — в юности он пережил серьезное ДТП.
Летом 2024 года Алехин был назначен советником губернатора Курской области Алексея Смирнова. Покинул пост мужчина в декабре того же года, когда в регион приехал Александр Хинштейн, ставший временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.
Скандал с электрокаром.
В сентябре 2024 года Алехин оказался в центре скандала, купив китайский электроавтомобиль Zeekr. Различные Telegram-каналы стали обвинять его в нерациональной трате денег, которые нужны фронту. Примечательно, что сам Алехин ранее критиковал российских чиновников и бизнесменов за покупку дорогой недвижимости.
В защиту Алехина выступила его хорошая знакомая, актриса Яна Поплавская. Она заявила, что купленный блогером автомобиль — подержанный. Кроме того, для его покупки Алехину якобы пришлось продать два других автомобиля.
— Видела ее лично, красивая. Машина не новая, с пробегом по России. И цена ее пять миллионов. Чтобы купить «электричку», Роману пришлось продать две другие машины, — возмущалась Поплавская в своем Telegram-канале.
Судимость и критика коллег.
С тех пор началась целая череда скандалов с участием Романа Алехина. В октябре 2024 года неизвестные создали Telegram-канал «Алехин Leaks», посвященный разоблачению блогера.
Первым же делом «Алехин Leaks» опубликовал документы, свидетельствующие о наличии у Алехина судимости за крупное мошенничество. Как оказалось, в 2012 году блогер, будучи директором ортопедической компании, сделал липовый отчет об изготовлении протеза за 450 000 рублей. Сажать Алехина в тюрьму не стали, а просто оштрафовали. Этим постом также поделился на своей странице журналист Владимир Соловьев.
В марте 2025 года Роман Алехин в интервью с RT заявил, что именно он готовил масштабное наступление российских войск в Курской области, которое получило название «Труба». В результате были освобождены город Суджа и целый ряд других населенных пунктов. По словам Алехина, во время операции он обеспечивал всю логистику и даже подменял командира. В то же время известный околовоенный Telegram-канал «Рыбарь» утверждает, что блогер прибыл на фронт лишь за пару дней до начала наступления.
В апреле 2025 года бывшего начальника Алехина, экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, задержали по подозрению в хищении 200 миллионов рублей, выделенных на оборону региона во время наступления украинской армии. Тогда Владимир Соловьев обрушился на бывшего градоначальника с жесткой критикой. Досталось и Алехину.
— Если Смирнов своровал в Курской губернии деньги, которые должны были идти на строительство фортификационных сооружений для защиты Родины, его не судить надо по статьям о хищении, а за измену Родине, и всю его обслуживающую информационную сволочь, включая Романа Алехина. Расстреливать надо подонков! — возмущался журналист в эфире своей программы «Соловьев Live».
Алехин воспринял это как прямое подстрекательство к убийству и обратился к представителям правоохранительных органов с требованием принять меры. Блогер заявил, что боится за свою жизнь.
Тем временем в Курской области задержали другого высокопоставленного чиновника — врио замгубернатора региона Владимира Базарова. Это может быть связано с хищением миллиарда рублей при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, где чиновник работал ранее.