Украинские военкомы задержали иеромонаха Киево-Печерской лавры

Иеромонах был задержан, когда направлялся на почту.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК), который является аналогом военкомата на Украине, задержали иеромонаха Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви Московского патриархата, игумена Агафона. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

По данным СПЖ, иеромонах был задержан 9 сентября 2025 года, когда направлялся на почту.

В настоящее время игумен Агафон находится в учебной части Вооруженных сил Украины, куда его доставили после задержания. Обстоятельства и причины задержания подробности не раскрываются.

Ранее сотрудники ТЦК мобилизовали старосту церкви Петра и Павла Московского патриархата в Черниговской области.