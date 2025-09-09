Ричмонд
Спасатели освободили женщину из дома в Донецке, в который попал дрон ВСУ

Жительницу многоквартирного дома в Пролетарском районе Донецка освободили спасатели МЧС по ДНР после обрушения подъездных конструкций. Обвал произошел 9 сентября в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили СМИ.

Жительницу многоквартирного дома в Пролетарском районе Донецка освободили спасатели МЧС по ДНР после обрушения подъездных конструкций. Обвал произошел 9 сентября в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили СМИ.

«Бахнуло и все. Больше я ничего не помню, честно вам скажу. Я была в шоке потом, что плитка отлетела, окна все повылетали со всех сторон. Лестница обвалилась полностью. Я теперь не знаю, как мне тут вещи остальные брать», — рассказала освобожденная жительница дома корреспонденту РИА Новости.

В результате атаки и последующего обрушения конструкций также были повреждены другие квартиры и общественные пространства дома. Спасательные работы и разбор завалов продолжаются, информация о других пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники экстренных служб и представители местной администрации.

Атаки на жилые дома с применением беспилотников ранее уже фиксировались в российских регионах. Так, в результате удара ВСУ по Ростову-на-Дону пострадали 13 мирных жителей, были повреждены несколько многоквартирных домов, а на месте происшествия работали экстренные службы и был введен локальный режим ЧС.