Аэропорты в Непале закроют до четверга

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Непальские аэропорты, как ожидается, будут закрыты как минимум до 0.00 четверга по местному времени (21.15 среды мск), сообщило посольство РФ в стране.

Источник: AP 2024

«По информации Совета по туризму и местных авиакомпаний, все аэропорты Непала будут закрыты по меньшей мере до 0.00 часов 11 сентября (21.15 10 сентября мск -ред.). Не исключено дальнейшее продление закрытия», — говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

В посольстве также призвали учитывать это закрытие при планировании перемещений и по возможности их минимизировать.

В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ «Революция поколения Z». В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии «Непальский конгресс» и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

