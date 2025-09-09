Ричмонд
Представители МАК начали расследование крушения Ан-2 в Ростовской области

Причины крушения АН-2 на Дону выяснят эксперты Межгосударственного авиационного комитета.

Источник: Комсомольская правда

Крушение легкомоторного самолета АН-2 в Ростовской области начали расследовать представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Об этом говорится на сайте организации.

— Сформирована группа для расследования данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе, — информируют в МАК.

Напомним, по данным регионального управления МЧС, об инциденте с Ан-2 стало известно около 9:20 утра 9 сентября. Падение воздушного судна произошло при проведении сельхозработ в четырех километрах юго-восточнее хутора Морозов. Пилот погиб.

На месте происшествия были задействованы силы РСЧС в составе 15 человек и шести единиц техники. Проверку по факту произошедшего начали сотрудники транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось об одной из предварительных версий случившегося.

