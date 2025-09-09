Представители МАК начали расследование крушения Ан-2 в Ростовской области

Напомним, по данным регионального управления МЧС, об инциденте с Ан-2 стало известно около 9:20 утра 9 сентября. Падение воздушного судна произошло при проведении сельхозработ в четырех километрах юго-восточнее хутора Морозов. Пилот погиб.