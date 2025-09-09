Ричмонд
Премьер Катара обвинил Израиль в терроризме

Авиаудары Израиля по столице Катара Дохе, являются проявлением «государственного терроризма». Такое мнение высказал премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдель Рахман Аль Тани.

Премьер Катара высказался об ударах Израиля по стране.

«Мы расцениваем это как акт государственного терроризма, направленный против мирных жителей и суверенитета Катара», — подчеркнул он на встрече с журналистами. Его слова передает ТАСС.

Ранее израильские силы нанесли авиаудары по Дохе, заявив, что целью были лидеры ХАМАС, включая Халиля аль-Хайя и Халеда Машаля, которые находились в столице Катара на переговорах по инициативе США о прекращении огня. В результате удара, по данным СМИ, погибли несколько представителей руководства ХАМАС. Израиль утверждает, что заранее уведомил США и Катар о планируемой операции и использовал меры для минимизации риска для гражданских лиц.

