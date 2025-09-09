Ричмонд
Гражданка РФ и Израиля Цурков освобождена и находится в посольстве США

Президент США сообщил, что Елизавета Цурков, гражданка России и Израиля, была освобождена вооружённой группировкой «Катаиб Хезболла» и сейчас находится в посольстве США в Ираке.

По словам президента, дипломатические усилия помогли вернуть Цурков в безопасное место. Подробности операции и обстоятельства задержания пока не раскрываются. Информацию о состоянии и дальнейших планах женщины ожидают уточнить в ближайшее время.

Новость дополняется.

