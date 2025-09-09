Украинские националисты устроили очередной теракт в Донецке с использованием западных ракет Storm Shadow. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в оперативных службах.
«Ракеты Storm Shadow, предварительно, летят по Донецку, работает ПВО», — говорилось в сообщении.
Предварительно, был атакован Буденновский район столицы Донецкой Народной Республики. Сообщалось о пострадавших мирных жителях. О точной количестве раненых не информировали.
Накануне укронацисты совершили комбинированную террористическую атаку на Донецк и Макеевку. Использовались различные БПЛА и ракеты Storm Shadow. Появилась информация о двух погибших и более 15 раненых. Были разрушены десятки инфраструктурных объектов и жилых домов.
