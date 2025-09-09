Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сообщил об освобождении похищенной иракскими боевиками Елизаветы Цурковой

Елизавета Цуркова, студентка Принстонского университета, была освобождена иракской шиитской группировкой «Катаиб Хезболла» после продолжительного периода пленения и пыток. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. По его данным, сейчас Цуркова находится на территории американского посольства в Ираке.

Трамп рассказал об освобождение российской студентки.

Елизавета Цуркова, студентка Принстонского университета, была освобождена иракской шиитской группировкой «Катаиб Хезболла» после продолжительного периода пленения и пыток. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. По его данным, сейчас Цуркова находится на территории американского посольства в Ираке.

«Цуркова, студентка Принстона, сестра которой является гражданкой США, только что была освобождена группировкой “Катаиб Хезболла” (ВОИНСТВЕННАЯ Хезболла) и теперь находится в американском посольстве в Ираке после многомесячных пыток. Хамас освободите заложников», — написал он в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Цуркова была похищена в 2023 году в Ираке, где она проводила научные исследования. Ее подозревали в шпионаже. Что известно о девушке — в материале URA.RU.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше