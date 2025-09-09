Катер врезался в пристань в Ивановской области, есть погибший

Ранее похожий инцидент произошел в Челябинской области, где моторная лодка на полной скорости врезалась в крутой берег реки Увелка, в результате чего погиб мужчина. Тогда двое других пассажиров получили незначительные травмы и смогли выбраться самостоятельно, а тело погибшего извлекали спасатели.