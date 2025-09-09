Катер врезался в пристань в Ивановской области, есть погибший

Катер протаранил пристань (архивное фото).
В городе Наволоки Ивановской области на берегу реки Волги катер врезался в пристань. В результате происшествия погиб мужчина. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.
«В акватории реки Волги в городе Наволоки, Кинешемского района произошел наезд моторной лодки на неэксплуатируемую пристань. Один мужчина спасен, другой погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что тело передано сотрудникам полиции. В спасении участвовали пять человек и две единицы техники, подчеркнули в МЧС.
Ранее похожий инцидент произошел в Челябинской области, где моторная лодка на полной скорости врезалась в крутой берег реки Увелка, в результате чего погиб мужчина. Тогда двое других пассажиров получили незначительные травмы и смогли выбраться самостоятельно, а тело погибшего извлекали спасатели.