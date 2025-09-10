Женщина в никабе отказалась снимать головной убор перед полицейским в Москве

В Сети также сообщил, что женщина намерена обжаловать действия полицейских, считая их нарушением своих прав. Между тем, большинство пользователей в сети поддержали действия правоохранителя. Комментаторы подчеркивали, что приезжие должны соблюдать законы страны пребывания, а некоторые даже высказывали мнение о необходимости задержания и выдворения женщины из страны, передает Mk.ru.