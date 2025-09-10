Женщина в никабе отказалась снимать головной убор перед полицейским в Москве

В московском метрополитене сотрудник полиции попросил женщину в никабе предъявить документы для установления личности. Женщина отказалась снимать головной убор, сославшись на религиозные убеждения, что привело к спору.
Полицейский предупредил ее о возможном доставлении в отделение, однако женщина проигнорировала указание. В отделении полиции она вновь отказалась снять никаб и провела там некоторое время.
В Сети также сообщил, что женщина намерена обжаловать действия полицейских, считая их нарушением своих прав. Между тем, большинство пользователей в сети поддержали действия правоохранителя. Комментаторы подчеркивали, что приезжие должны соблюдать законы страны пребывания, а некоторые даже высказывали мнение о необходимости задержания и выдворения женщины из страны, передает Mk.ru.
Ранее глава совета по правам человека РФ Валерий Фадеев предложил запретить ношение в России никабов. Зампред Российского духовного управления мусульман, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в свою очередь выразил опасения, что запрет никаба может вызвать новые очаги напряженности.