Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: актеру Александру Збруеву стало плохо в Ленкоме

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Актеру Александру Збруеву стало плохо перед постановкой «Вишневый Сад» в «Ленкоме», пишет Mash.

Источник: © РИА Новости

«Перед спектаклем Збруев пожаловался на слабость и сильное головокружение. На сцену актер выйти не смог — его заменили. Зрители, которые пришли посмотреть на игру Александра Викторовича его так и не увидели», — говорится в сообщении.

При этом, по данным Telegram-канала, в прошлом году народного артиста экстренно забрала карета скорой с подозрением на повторный инсульт.

Александр Збруев, народный артист России и один из ведущих актеров театра «Ленком». Особенно известен по ролям в фильмах «Большая перемена», «Тридцать лет спустя» и «Покровские ворота».