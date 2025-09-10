СМИ: актеру Александру Збруеву стало плохо в Ленкоме

«Перед спектаклем Збруев пожаловался на слабость и сильное головокружение. На сцену актер выйти не смог — его заменили. Зрители, которые пришли посмотреть на игру Александра Викторовича его так и не увидели», — говорится в сообщении.
При этом, по данным Telegram-канала, в прошлом году народного артиста экстренно забрала карета скорой с подозрением на повторный инсульт.
Александр Збруев, народный артист России и один из ведущих актеров театра «Ленком». Особенно известен по ролям в фильмах «Большая перемена», «Тридцать лет спустя» и «Покровские ворота».