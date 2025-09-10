Солдаты ВСУ остались без зарплаты.
На Украине оказалось нечем платить военнослужащим, поскольку закончились деньги на эти цели. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах.
«С середины 2025 года средства на зарплату военным на Украине закончились», — передает РИА Новости со ссылкой на свой источник. Уточняется, что деньги, предусмотренные на зарплату для ВСУ, использовались на закупку вооружения.
Украина столкнулась с нехваткой средств на обеспечение Вооруженных сил. Основная причина дефицита бюджета — рост расходов на фоне продолжающихся боевых действий и увеличение потребностей армии. Киев планирует внести изменения в государственный бюджет, увеличив расходы на оборону.