Крупный город Дагестана остался без воды

Ранее мощные ливни затопили улицы Дагестана. По данным республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за несколько часов в регионе выпало более половины месячной нормы осадков. В результате улицы превратились в бурные потоки, вода затопила дороги, а автомобили оказались под угрозой сноса течением.