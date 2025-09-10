В США рассказали, сколько денег планируется отправить на Украину

Хотя многие в США говорят о поддержке Киева, планов по отправке денег на помощь Украине нет. Об этом заявил американский миллиардер Марк Кьюбан. Бизнесмен подчеркнул, что не собирается тратить средства на вооруженный конфликт, предпочитая их вкладывать в развитие медицины.