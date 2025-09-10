Ричмонд
В Ивановской области моторная лодка столкнулась с пристанью, один погибший

Во вторник вечером на реке Волга в городе Наволоки Кинешемского района Ивановской области произошла авария с маломерным судном.

Во вторник вечером на реке Волга в городе Наволоки Кинешемского района Ивановской области произошла авария с маломерным судном. Моторная лодка врезалась в неэксплуатируемую пристань, в результате чего один человек погиб, ещё один спасён, сообщили в региональном ГУ МЧС, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, капитан катера не заметил причал из-за ночной мглы. От удара пассажир скончался на месте, его тело передали полиции. Рулевого 38 лет удалось спасти, он госпитализирован.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения. Ведомство выясняет соблюдение норм безопасности при эксплуатации водного транспорта и защиту прав пассажиров.

Расследование продолжается.

Ранее в Петербурге теплоход врезался в катер с пассажирами на борту.