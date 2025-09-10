В Ивановской области моторная лодка столкнулась с пристанью, один погибший

Во вторник вечером на реке Волга в городе Наволоки Кинешемского района Ивановской области произошла авария с маломерным судном. Моторная лодка врезалась в неэксплуатируемую пристань, в результате чего один человек погиб, ещё один спасён, сообщили в региональном ГУ МЧС, пишет РИА Новости.