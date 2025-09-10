Губернатор Гусев: ПВО уничтожила несколько БПЛА в небе над Воронежем

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
Ранее сообщалось, что вооружённые силы Украины предпринимают попытки атаковать Донецк ракетами Storm Shadow. Оперативные службы сообщили о работе ПВО в городе. В Будённовском районе зафиксировано попадание по жилому дому, в результате которого есть предварительные данные о пострадавших среди мирных жителей. Управление Правительства ДНР заявило об объявлении в республике опасности применения противником ударных БПЛА.
