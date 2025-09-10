Руку полуторагодовалого мальчика затянуло в мясорубку в Шымкенте

Сигнал о происшествии поступил в службу 112 уже из больницы. Врачи не смогли самостоятельно извлечь руку ребенка, она оказалась зажата в металлической трубе мясорубки. Любое неосторожное движение грозило усугубить травму.
Прибывшие на место специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям действовали с медицинским персоналом.
Под общим наркозом спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента аккуратно разрезали корпус мясорубки и освободили руку ребенка.
По предварительным данным, ребенок не получил критических повреждений. Его состояние оценивается как стабильное.
Уважаемые родители, будьте предельно осторожны при использовании бытовой техники в присутствии детей. Никогда не оставляйте малышей без присмотра — даже на несколько секунд.