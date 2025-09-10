Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчёты ПВО сбили 22 украинских дрона над шестью регионами России

Девятого сентября с 17:40 до полуночи по московскому времени средствами противовоздушной обороны были уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Life.ru

Из них шесть дронов сбиты над Брянской областью, пять — над Курской, четыре — над Воронежской, три — над Орловской. На территории Республики Крым уничтожены два аппарата, по одному — в Белгородской области и над акваторией Чёрного моря.

А ранее ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow. В Будённовском районе зафиксировано попадание по жилому дому. По предварительным данным, среди мирных жителей есть пострадавшие. В республике объявлена опасность применения противником ударных БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше