В США мужчина неожиданно обнаружил в своем подвале живущего там незнакомца

В штате Орегон, США, полиция задержала мужчину, который долгое время незаконно проживал в чужом подвале, сообщает издание People.
Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место после сообщения местного жителя, который заметил подозрительного человека в жилом комплексе и решил сообщить о происходящем.
По словам свидетеля, незнакомец вошел в чужой подвал и закрыл за собой дверь. Житель дома заметил свет в подвале и удлинитель, проходящий через вентиляцию, что вызвало у него подозрения. Владелец помещения подтвердил, что в подвале никого не должно быть, однако иногда слышал оттуда странные звуки. Когда хозяин попытался открыть дверь ключами, они не подошли, и полиции пришлось взломать замок.
Внутри полицейские обнаружили 40-летнего Вениамина Букура, который, как выяснилось, жил в подвале достаточно долго и успел обустроить там жилище: в помещении имелись кровать, телевизор и бытовая техника, подключенная к электросети дома. Кроме того, сотрудники нашли инструменты для употребления наркотиков.
Ранее в США женщина на похоронах у дяди обнаружила в гробу тело незнакомца.