В США мужчина неожиданно обнаружил в своем подвале живущего там незнакомца

По словам свидетеля, незнакомец вошел в чужой подвал и закрыл за собой дверь. Житель дома заметил свет в подвале и удлинитель, проходящий через вентиляцию, что вызвало у него подозрения. Владелец помещения подтвердил, что в подвале никого не должно быть, однако иногда слышал оттуда странные звуки. Когда хозяин попытался открыть дверь ключами, они не подошли, и полиции пришлось взломать замок.