СК завел дело после обнаружения обезглавленного тела коммерсанта

В Калининграде Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения обезглавленного тела главы компании по добыче калийно-магниевых солей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
«По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело для детального установления всех обстоятельств произошедшего следственным путем», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в настоящее время идет допрос свидетелей. Также назначен ряд необходимых экспертиз. По данным РИА Новости, погибшим оказался Алексей С., который возглавлял местную компанию по добыче калийно-магниевых солей.
В агентстве также озвучили предварительную версию гибели мужчины. Отмечается, что погибший мог совершить суицид.
