Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК завел дело после обнаружения обезглавленного тела коммерсанта

В Калининграде Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения обезглавленного тела главы компании по добыче калийно-магниевых солей.

В Калининграде Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения обезглавленного тела главы компании по добыче калийно-магниевых солей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

«По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело для детального установления всех обстоятельств произошедшего следственным путем», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время идет допрос свидетелей. Также назначен ряд необходимых экспертиз. По данным РИА Новости, погибшим оказался Алексей С., который возглавлял местную компанию по добыче калийно-магниевых солей.

В агентстве также озвучили предварительную версию гибели мужчины. Отмечается, что погибший мог совершить суицид.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.