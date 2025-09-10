Силы ПВО сбили 22 украинских БПЛА за вечер

Во вторник в течение нескольких часов средства противовоздушной обороны России сбили 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Брянской, Курской, Воронежской, Орловской и Белгородской областями, а также над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По информации ведомства, с 17:40 до полуночи по московскому времени были уничтожены шесть БПЛА над Брянской областью, пять — над Курской, четыре — над Воронежской, три — над Орловской областью.
Кроме того, два беспилотника были сбиты в районе Республики Крым, а также по одному — над Белгородской областью и над акваторией Черного моря.
Ранее украинские военные атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, запустив как минимум пять беспилотников.