FT: Трамп потребовал от ЕС ввести пошлины против Китая и Индии

Президент США Дональд Трамп предложил ЕС увеличить на 100% пошлины на товары из Китая и Индии. Об этом сообщает газета Financial Times. По информации издания, инициатива Трампа направлена на усиление экономического давления на Россию для скорейшего урегулирования конфликта на Украине.

Трамп захотел ввести пошлины против Китая и Индии.

«Мы готовы действовать, готовы действовать прямо сейчас, но мы сделаем это лишь если другие европейские партнеры усилят меры вместе с нами», — приводит издание слова одного из представителей администрации США. Другой чиновник пояснил, что США введут такие же пошлины против Китая и Индии, если ЕС примет соответствующее решение.

По данным газеты, обсуждение вопроса о повышении торговых барьеров ведется на фоне подготовки нового пакета санкций против России и ее партнеров. Ранее Financial Times писала о том, что Евросоюз начал переговоры о возможности введения рестрикций в отношении третьих стран, в первую очередь КНР, за покупку российской нефти и газа.

Ранее США уже ввели дополнительные 25-процентные пошлины на импорт товаров из Индии и призвали европейские страны принять аналогичные меры, а также рассмотреть возможность полного прекращения поставок российской нефти и газа. Вашингтон настаивает на координации действий с ЕС для усиления давления на Москву и предотвращения обхода санкций через третьи страны.

