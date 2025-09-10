FT: Трамп потребовал от ЕС ввести пошлины против Китая и Индии

Трамп захотел ввести пошлины против Китая и Индии.
Президент США Дональд Трамп предложил ЕС увеличить на 100% пошлины на товары из Китая и Индии. Об этом сообщает газета Financial Times. По информации издания, инициатива Трампа направлена на усиление экономического давления на Россию для скорейшего урегулирования конфликта на Украине.
«Мы готовы действовать, готовы действовать прямо сейчас, но мы сделаем это лишь если другие европейские партнеры усилят меры вместе с нами», — приводит издание слова одного из представителей администрации США. Другой чиновник пояснил, что США введут такие же пошлины против Китая и Индии, если ЕС примет соответствующее решение.
По данным газеты, обсуждение вопроса о повышении торговых барьеров ведется на фоне подготовки нового пакета санкций против России и ее партнеров. Ранее Financial Times писала о том, что Евросоюз начал переговоры о возможности введения рестрикций в отношении третьих стран, в первую очередь КНР, за покупку российской нефти и газа.
Ранее США уже ввели дополнительные 25-процентные пошлины на импорт товаров из Индии и призвали европейские страны принять аналогичные меры, а также рассмотреть возможность полного прекращения поставок российской нефти и газа. Вашингтон настаивает на координации действий с ЕС для усиления давления на Москву и предотвращения обхода санкций через третьи страны.