Из-за дрона пострадали двое сотрудников российской школы

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области была проведена экстренная эвакуация воспитанников и сотрудников специальной школы-интерната из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Инцидент произошёл около полуночи. В результате падения дрона в здании интерната были повреждены окна и дверь запасного выхода. Двое взрослых сотрудников получили лёгкие травмы и были госпитализированы в районную больницу.
Ситуация находится под контролем, продолжаются необходимые мероприятия по обеспечению безопасности воспитанников и персонала учреждения.
Ранее сообщалось, что российские ПВО сбили 22 украинских БПЛА над РФ и Черным морем.