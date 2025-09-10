Ричмонд
Из-за дрона пострадали двое сотрудников российской школы

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области была проведена экстренная эвакуация воспитанников и сотрудников специальной школы-интерната из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области была проведена экстренная эвакуация воспитанников и сотрудников специальной школы-интерната из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Инцидент произошёл около полуночи. В результате падения дрона в здании интерната были повреждены окна и дверь запасного выхода. Двое взрослых сотрудников получили лёгкие травмы и были госпитализированы в районную больницу.

Ситуация находится под контролем, продолжаются необходимые мероприятия по обеспечению безопасности воспитанников и персонала учреждения.

Ранее сообщалось, что российские ПВО сбили 22 украинских БПЛА над РФ и Черным морем.

