Школу-интернат эвакуировали в Ростовской области из-за атаки беспилотника

В результате падения БПЛА лёгкие ранения получили двое взрослых из числа персонала, их доставили в районную больницу. В здании повреждены остекление и дверь запасного выхода.
По словам Слюсаря, 73 ребёнка и пятерых сотрудников разместят в пункте временного размещения в селе Ряженое. На месте происшествия работают все оперативные дежурные службы.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Курске произошло возгорание из-за падения обломков беспилотника ВСУ. Инцидент произошёл на улице Союзной, никто не пострадал.
