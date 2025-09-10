Ричмонд
Школу-интернат эвакуировали в Ростовской области из-за атаки беспилотника

Воспитанники и персонал школы-интернат эвакуированны в Матвеево-Курганском районе Ростовской области из-за атаки беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

В результате падения БПЛА лёгкие ранения получили двое взрослых из числа персонала, их доставили в районную больницу. В здании повреждены остекление и дверь запасного выхода.

По словам Слюсаря, 73 ребёнка и пятерых сотрудников разместят в пункте временного размещения в селе Ряженое. На месте происшествия работают все оперативные дежурные службы.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Курске произошло возгорание из-за падения обломков беспилотника ВСУ. Инцидент произошёл на улице Союзной, никто не пострадал.

