Школу-интернат в Ростовской области эвакуировали после атаки БПЛА

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области около полуночи проведена эвакуация воспитанников и воспитателей специальной школы-интерната из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в среду, 10 сентября, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

В результате падения БПЛА в здании интерната были повреждены остекление и дверь запасного выхода.

— Легкие ранения получили двое взрослых из числа персонала. Их доставили в районную больницу, — говорится в сообщении.

Всего эвакуированы 73 ребенка и пять сотрудников. Их разместят в пункте временного размещения (ПВР), развернутом в селе Ряженое. На месте работают оперативные службы, координацию действий осуществляет глава Администрации Матвеево-Курганского района Диана Алборова.

Накануне стало известно, что мужчина погиб при атаке украинских БПЛА в Адлерском районе Сочи.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
