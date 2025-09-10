Школу-интернат в Ростовской области эвакуировали после атаки БПЛА

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области около полуночи проведена эвакуация воспитанников и воспитателей специальной школы-интерната из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в среду, 10 сентября, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
В результате падения БПЛА в здании интерната были повреждены остекление и дверь запасного выхода.
— Легкие ранения получили двое взрослых из числа персонала. Их доставили в районную больницу, — говорится в сообщении.
Всего эвакуированы 73 ребенка и пять сотрудников. Их разместят в пункте временного размещения (ПВР), развернутом в селе Ряженое. На месте работают оперативные службы, координацию действий осуществляет глава Администрации Матвеево-Курганского района Диана Алборова.
Накануне стало известно, что мужчина погиб при атаке украинских БПЛА в Адлерском районе Сочи.