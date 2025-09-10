В Ростовской области эвакуировали школу из-за атаки БПЛА, два сотрудника ранены

Украинский БПЛА атаковал школу-интернат в Ростовской области, воспитателей и воспитанников пришлось эвакуировать. Об этом информировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Чиновник сообщил, что речь идёт о Матвеево-Курганской специальной школе-интернате. Нападение произошло около полуночи.
Эвакуированы 73 ребёнка и пятеро сотрудников интерната, они находятся в пункте временного размещения в селе Ряженое.
«В здании интерната в результате падения БПЛА были повреждены остекление и дверь запасного выхода. Легкие ранения получили двое взрослых из числа персонала. Их доставили в районную больницу», — уточнил Слюсарь.
Тем временем Минобороны РФ сообщило о сбитых ПВО дронах ВСУ. Их количество за вечер 9 сентября составило 22 БПЛА Сообщение опубликовано в официальном телеграм-канале ведомства.
Ранее беспилотник ВСУ ударил по служебному автобусу в Белгородской области, при этом один человек погиб, еще один ранен.