Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

73 ребенка эвакуировали из школы-интерната из-за атаки БПЛА в Ростовской области

Воспитанников Матвеево-Курганской специальной школы-интерната эвакуировали в Ростовской области в связи с атакой БПЛА, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Два человека пострадали.

Источник: РИА "Новости"

Всего эвакуировали 73 ребенка и пятеро сотрудников интерната. Их разместят в пункте временного размещения в селе Ряженое.

В результате падения обломков БПЛА в здании школы были повреждены остекление и дверь запасного выхода. Легкие ранения получили двое сотрудников персонала. Их доставили в районную больницу.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше