Во Франции назначили нового главу правительства.
Во Франции на фоне очередного политического кризиса новым премьер-министром утвержден Себастьен Лекорню. Прежнее правительство Франсуа Байру ушло в отставку. Лекорню — молодой, амбициозный и преданный лично президенту Эммануэлю Макрону политик. Он был министром обороны и отметился в скандалах из-за обвинений в финансовых злоупотреблениях. Подробности в материале URA.RU.
От консервативной «кузницы кадров» к Макрону.
Себастьен Лекорню, не достигший сорока лет, прошел путь от муниципального советника до главы министерства вооруженных сил Франции. Он является классическим продуктом правоцентристской политической школы. Лекорню начал свой политический путь в 16 лет. Работал помощником депутата и советником в кабинете министров Брюно Ле Мара, запомнил его аппаратные навыки позднее победил на выборах мэра города Вернона в 28 лет. Ключевой поворот в его карьере произошел в 2017 году. Почувствовав тектонический сдвиг во французской политике, Лекорню, на тот момент уже влиятельный президентский советник департамента Эр, стал одним из первых видных «правых», перешедших в лагерь Макрона.
Лекорню стал правой рукой Макрона.
Макрон поверил в преданность ЛекорнюФото: wikimedia.org.
Макрон высоко оценил лояльность и управленческие качества Лекорню. Он стал для президента универсальным солдатом, которого можно было бросить на самые сложные участки. Именно ему пришлось организовать деликатный референдум о независимости в Новой Каледонии. На посту министра обороны Лекорню вызвался инициатором поставки на Украину дальнобойных ракет SCALP и самоходных гаубиц CAESAR, ставших символом французской поддержки киевского режима. Риторика Лекорню носит антироссийский характер с первого дня начала СВО.
Гений политического выживания.
В свои 39 лет Лекорню стал символом политического выживания эпохи Макрона. За последние годы в резиденции Матиньонского дворца сменилось шесть хозяев: от Эдуара Филиппа до Франсуа Байру. Министры приходили и уходили, но Лекорню продолжал сохранять свой портфель. Он не просто чиновник, а незаменимый инструмент в руках президента. Вчера он был «зеленым» госсекретарем, соблюдающим экологические нормы. Затем стал переговорщиком, курирующим взрывоопасные заморские территории. Потом его назначили — ответственным за тонкую смену отношений с властями. Он научился говорить на языке экологов, мэров и сепаратистов, доказав свою способность адаптироваться к любой повестке и тушить любые пожары. Даже обвинения в злоупотреблениях не остановили его карьерный рост. Этот уникальный опыт сделал Лекарню успешным кандидатом на пост главы министерства вооруженных сил в период, когда Европа оказалась на пороге войны. Он — не кадровый военный, политический менеджер высшего звена, возглавил оборонную машину Франции. Умение молодого чиновника выживать в лабиринте правительственных кризисов привело его на должность премьер-министра.