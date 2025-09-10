Новый премьер-министр Франции Лекорню: что о нем известно, скандалы, отношение к СВО

В свои 39 лет Лекорню стал символом политического выживания эпохи Макрона. За последние годы в резиденции Матиньонского дворца сменилось шесть хозяев: от Эдуара Филиппа до Франсуа Байру. Министры приходили и уходили, но Лекорню продолжал сохранять свой портфель. Он не просто чиновник, а незаменимый инструмент в руках президента. Вчера он был «зеленым» госсекретарем, соблюдающим экологические нормы. Затем стал переговорщиком, курирующим взрывоопасные заморские территории. Потом его назначили — ответственным за тонкую смену отношений с властями. Он научился говорить на языке экологов, мэров и сепаратистов, доказав свою способность адаптироваться к любой повестке и тушить любые пожары. Даже обвинения в злоупотреблениях не остановили его карьерный рост. Этот уникальный опыт сделал Лекарню успешным кандидатом на пост главы министерства вооруженных сил в период, когда Европа оказалась на пороге войны. Он — не кадровый военный, политический менеджер высшего звена, возглавил оборонную машину Франции. Умение молодого чиновника выживать в лабиринте правительственных кризисов привело его на должность премьер-министра.