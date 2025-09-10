Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за шесть часов сбили 22 БПЛА над регионами РФ

За период с 17:40 по полуночь 9 сентября дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом в среду, 10 сентября, сообщили в пресс-службе Минобороны.

За период с 17:40 по полуночь 9 сентября дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом в среду, 10 сентября, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— 9 сентября с 17.40 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Удары по российским территориям были пресечены в различных регионах: шесть БПЛА были уничтожены над Брянской областью, пять — над Курской, четыре — над Воронежской, три — над Орловской. Два беспилотника сбиты над Республикой Крым. По одному БПЛА было уничтожено над Белгородской областью и в акватории Черного моря.

Утром ведомство отчиталось, что прошедшей ночью над территорией России ликвидировали 31 украинский беспилотник.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше