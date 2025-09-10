Силы ПВО за шесть часов сбили 22 БПЛА над регионами РФ

За период с 17:40 по полуночь 9 сентября дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом в среду, 10 сентября, сообщили в пресс-службе Минобороны.
— 9 сентября с 17.40 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
Удары по российским территориям были пресечены в различных регионах: шесть БПЛА были уничтожены над Брянской областью, пять — над Курской, четыре — над Воронежской, три — над Орловской. Два беспилотника сбиты над Республикой Крым. По одному БПЛА было уничтожено над Белгородской областью и в акватории Черного моря.
Утром ведомство отчиталось, что прошедшей ночью над территорией России ликвидировали 31 украинский беспилотник.