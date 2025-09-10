Ричмонд
В Ростовской области после атаки БПЛА пострадали двое работников школы-интерната

Двух человек с легкими ранениями увезли в больницу после ночной атаки БПЛА на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после атаки БПЛА пострадали двое работников Матвеево-Курганской специальной школы-интерната. Оперативная информация в ночь на 10 сентября поступила от врио губернатора региона Юрия Слюсаря.

— Легкие ранения получили двое взрослых из числа персонала, их доставили в районную больницу, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Также из школы-интерната эвакуировали воспитанников и воспитателей: 73 ребенка и пятерых сотрудников. Всех разместят в ПВР, в селе Ряженое.

В здании интерната после падения БПЛА были повреждены остекление и дверь запасного выхода. На месте работают оперативные службы, координирует действия глава администрации Матвеево-Курганского района Диана Алборова.

