В Ростовской области после атаки БПЛА пострадали двое работников школы-интерната

В Ростовской области после атаки БПЛА пострадали двое работников Матвеево-Курганской специальной школы-интерната. Оперативная информация в ночь на 10 сентября поступила от врио губернатора региона Юрия Слюсаря.
— Легкие ранения получили двое взрослых из числа персонала, их доставили в районную больницу, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Также из школы-интерната эвакуировали воспитанников и воспитателей: 73 ребенка и пятерых сотрудников. Всех разместят в ПВР, в селе Ряженое.
В здании интерната после падения БПЛА были повреждены остекление и дверь запасного выхода. На месте работают оперативные службы, координирует действия глава администрации Матвеево-Курганского района Диана Алборова.
