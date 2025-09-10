В Ростовской области при атаке БПЛА пострадали два сотрудника интерната

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области была проведена эвакуация воспитанников и воспитателей специальной школы-интерната из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Инцидент произошел около полуночи, в результате падения дронов в здании интерната были повреждены запасная дверь и окна.
Двое сотрудников школы получили легкие ранения и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, отметил губернатор. По его словам, несмотря на пострадавших, ситуация контролируется, а учащиеся в безопасности.
Всего из интерната эвакуировали 73 ребенка и пятерых работников. Временный пункт размещения для них был организован в селе Ряженое, где они находятся под присмотром и получают необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что во вторник в течение нескольких часов средства противовоздушной обороны России сбили 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Брянской, Курской, Воронежской, Орловской и Белгородской областями.