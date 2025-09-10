В Приморье экс-чиновницу будут судить за ущерб в 42 млн рублей при стройке лыжной трассы

В Дальнегорске бывшую чиновницу будут судить за превышение должностных полномочий, которое обернулось многомиллионным ущербом для бюджета при строительстве лыжной трассы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.
По версии следствия, в 2021 году администрация города передала муниципальному спортивному учреждению участок земли для обустройства лыжной трассы. В марте 2022 года на территории лесного фонда, не находящейся в распоряжении муниципалитета, были зафиксированы факты незаконной вырубки деревьев. Экс-начальница отдела архитектуры и строительства самовольно выдала разрешение на проведение работ на этих землях, несмотря на отсутствие юридических оснований.
Попытка обустроить лыжню в Дальнегорске обернулась вырубкой леса на землях РФ.
Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела.
В результате были уничтожены лесные насаждения на сумму более 700 тысяч рублей и повреждён плодородный слой почвы земель лесного фонда на сумму свыше 42 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ — превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В ближайшее время дело будет рассмотрено в Дальнегорском районном суде. Прокуратура контролирует процесс взыскания ущерба с обвиняемой.