В Приморье экс-чиновницу будут судить за ущерб в 42 млн рублей при стройке лыжной трассы

По версии следствия, в 2021 году администрация города передала муниципальному спортивному учреждению участок земли для обустройства лыжной трассы. В марте 2022 года на территории лесного фонда, не находящейся в распоряжении муниципалитета, были зафиксированы факты незаконной вырубки деревьев. Экс-начальница отдела архитектуры и строительства самовольно выдала разрешение на проведение работ на этих землях, несмотря на отсутствие юридических оснований.