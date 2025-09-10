Мужчина погиб при столкновении лодки с пристанью в Ивановской области

На акватории реки Волга в городе Наволоки Кинешемского района маломерное судно (моторная лодка) совершило наезд на неэксплуатируемую пристань. Об этом в вторник, 9 сентября, сообщили в пресс-службе МЧС Ивановской области.
Сотрудники спасательной станции спасли одного человека — 38-летнего мужчину. Также из воды было извлечено тело другого мужчины, которое передано сотрудникам полиции.
К ликвидации последствий происшествия привлекались пять человек и две единицы техники от МЧС, говорится в сообщении.
В Кстовском районе Нижегородской области произошла авария на Волге, где буксир «Кавказ» с баржами столкнулся с рыбацкой лодкой. Резиновая лодка была без мотора, и при столкновении с кораблем из нее выпал мужчина, он утонул.