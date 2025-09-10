Ричмонд
Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности России на Украине

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши в соцсети X.

Источник: AP 2024

«В нашем воздушном пространстве действуют польские и союзнические самолеты, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли высшей степени готовности», — говорится в сообщении, опубликованном на странице оперативного командования.

Польские военные утверждают, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами».

«Оперативное командование вооруженных сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию», — добавляется в сообщении.

В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

Информационный портал NaTemat ранее сообщал, что регулярные вылеты истребителей ВВС Польши якобы из-за активности российской авиации на Украине очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно официальным данным министерства национальной обороны и ответам министерства на различные парламентские запросы, поступившие в последние годы, летный час польского истребителя F-16 стоит около 76−77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).