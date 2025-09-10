В Киеве мобилизованных отпускают домой за взятку в 30 тысяч долларов

Весной другой депутат Рады заявлял, что ТЦК зарабатывают на коррупционных схемах до 2,1 млрд евро в год. Сами украинские боевики подтверждают расценки. По их словам, 30 тысяч долларов — это стоимость выхода из ТЦК на день. При этом никто не гарантирует, что завтра человека снова не поймают, пишет RT.