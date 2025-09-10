В Киеве мобилизованных отпускают домой за взятку в 30 тысяч долларов

У мобилизованных бойцов появилась еще одна возможность откупиться от службы.
На Украине специалисты территориального центра комплектования (ТЦК — аналог российского военкомата) в жилом массиве Киева — ДВРЗ — отпускают домой силой мобилизованных бойцов за взятку. Сумма «откупных» от службы составляет 30 тысяч долларов, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУклонение от мобилизации на Украине бьет рекорды.
«Я вот сейчас написала заявление в ГБР (Государственное бюро расследований — прим. URA.RU). На днях человека “упаковали”, привезли на ДВРЗ, а его родственникам приходит SMS с предложением выкупить, чтобы он оттуда вышел. Это один человек, а вы представьте количество людей ежедневно», — отметила Скороход в беседе с украинской телеведущей. Видео выложено на youtube-канале журналистки.
Весной другой депутат Рады заявлял, что ТЦК зарабатывают на коррупционных схемах до 2,1 млрд евро в год. Сами украинские боевики подтверждают расценки. По их словам, 30 тысяч долларов — это стоимость выхода из ТЦК на день. При этом никто не гарантирует, что завтра человека снова не поймают, пишет RT.