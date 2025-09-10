В аэропорту Сочи ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации Кореняко.
Официальный представитель Росавиации добавил, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей. Отметим, что обычно подобные ограничения связаны с угрозой удара беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, Сочи подвергся атаке украинских дронов прошлой ночью. В результате ударов в Адлерском районе в результате атаки погиб один человек. Воздушная гавань города была закрыта на время мероприятий по обеспечению безопасности населения.