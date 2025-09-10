Ричмонд
Суд продлил арест экс-замгубернатора Брянщины Петроченко

Суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю губернатора Брянской области Александру Петроченко, проходящему обвиняемым по делу о взятке. Об этом сообщается в судебном акте. Также суд постановил наложить обеспечительный арест на имущество, принадлежащее сыну экс-чиновника.

Суд Москвы продлил арест экс-замгубернатора Брянской области.

«Суд Москвы продлил арест экс-замгубернатора Брянской области Петроченко по делу о взятке. Также наложен обеспечительный арест на имущество его сына», — говорится в судебном акте, предает ТАСС.

Александр Петроченко занимал пост замгубернатора с апреля 2022 года, до этого он руководил департаментом региональной безопасности Брянской области. В сентябре 2024 года по инициативе главы региона была начата проверка в отношении его деятельности.