У экс-мэра Владивостока потребовали изъять имущество на 5,3 млрд рублей

Генеральная прокуратура подала новый иск против осужденного экс-мэра Владивостока Владимира Николаева и попросила изъять у него, его родных и доверенных имущество на сумму 5,3 млрд рублей и 700 млн рублей. Об этом стало известно 9 сентября.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщило издание «Коммерсантъ» в Telegram-канале, в новом иске говорится о том, что в период с 2001 по 2004 год Николаев являлся депутатом краевого парламента, а с 2004 по 2008 год был мэром Владивостока и не мог заниматься предпринимательской деятельностью.

Уточняется, что чиновник не соблюдал запреты и продавал муниципальную недвижимость на аукционе.

Дорогомиловский суд Москвы 9 сентября удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и изъял в доход государства недвижимость бывшего следователя по особо важным делам Кирилла Качура (включен в реестр иноагентов) и его родственников. Речь идет об 11 объектах недвижимости на сумму более 247 млн рублей. По данным прокуратуры, в деле, помимо Качура, фигурируют его супруга и еще четверо людей.