У экс-мэра Владивостока потребовали изъять имущество на 5,3 млрд рублей

Как сообщило издание «Коммерсантъ» в Telegram-канале, в новом иске говорится о том, что в период с 2001 по 2004 год Николаев являлся депутатом краевого парламента, а с 2004 по 2008 год был мэром Владивостока и не мог заниматься предпринимательской деятельностью.