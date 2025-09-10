Генпрокуратура требует изъять у экс-мэра Владивостока Николаева имущество на 5,3 млрд рублей

Генеральная прокуратура России подала иск в Ленинский районный суд Владивостока с требованием изъять у бывшего мэра города Владимира Николаева, его родственников и доверенных лиц имущество на сумму 5,3 млрд рублей и взыскать более 700 млн рублей. Об этом сообщают СМИ. Помимо Николаева, в числе ответчиков указаны его мать, племянница, а также руководители ряда коммерческих структур.