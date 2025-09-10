Экс-глава Курской области взят под госзащиту по делу о возведении фортификаций

Бывший руководитель Курской области Алексей Смирнов получил государственную защиту. Такая мера связана с тем, что бывший чиновник заключил сделку со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Алексей Смирнов стал фигурантом уголовного дела, которое силовики возбудили по факту растраты при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.
«В рамках заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве в отношении обвиняемого Смирнова применены меры государственной защиты. Кроме того, госзащита могла быть предоставлена его близким родственникам, а также другим участникам уголовного судопроизводства», — пояснил источник ТАСС.
Каких-либо подробностей относительно конкретных причин предоставления госзащиты для Смирнова собеседник агентства не привел. Однако речь может идти, прежде всего, о дополнительных мерах безопасности со стороны правоохранителей.
Напомним, сейчас Смирнов находится в одном из СИЗО Москвы и имеет статус главного фигуранта уголовного дела и одновременно основного свидетеля.
Как сообщал KP.RU, о задержании бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова стало известно 16 апреля 2025 года. Вместе с бывшим главой региона был задержан и его бывший первый заместитель Алексей Дедов.
Позднее стало известно, что экс-глава Курской области Смирнов признал свою вину по делу о растрате и заключил сделку со следствием.