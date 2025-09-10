Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава Курской области взят под госзащиту по делу о возведении фортификаций

Алексей Смирнов заключил сделку со следствием.

Бывший руководитель Курской области Алексей Смирнов получил государственную защиту. Такая мера связана с тем, что бывший чиновник заключил сделку со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Алексей Смирнов стал фигурантом уголовного дела, которое силовики возбудили по факту растраты при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

«В рамках заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве в отношении обвиняемого Смирнова применены меры государственной защиты. Кроме того, госзащита могла быть предоставлена его близким родственникам, а также другим участникам уголовного судопроизводства», — пояснил источник ТАСС.

Каких-либо подробностей относительно конкретных причин предоставления госзащиты для Смирнова собеседник агентства не привел. Однако речь может идти, прежде всего, о дополнительных мерах безопасности со стороны правоохранителей.

Напомним, сейчас Смирнов находится в одном из СИЗО Москвы и имеет статус главного фигуранта уголовного дела и одновременно основного свидетеля.

Как сообщал KP.RU, о задержании бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова стало известно 16 апреля 2025 года. Вместе с бывшим главой региона был задержан и его бывший первый заместитель Алексей Дедов.

Позднее стало известно, что экс-глава Курской области Смирнов признал свою вину по делу о растрате и заключил сделку со следствием.