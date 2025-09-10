Додик попросил Лаврова о помощи

Согласно открытым данным, высокий (верховный) представитель по Боснии и Герцеговине (High Representative for Bosnia and Herzegovina) — это должность, созданная в 1995 году для исполнения Дейтонского мирного соглашения после распада Югославии и войны на ее территории. Этот представитель имеет право снимать должностных лиц в БиГ, а также отменять при определенных обстоятельствах решения местных властей.